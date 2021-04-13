Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar 100. gününde: 'Kayyum rektör istemiyoruz'

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar 100. gününe girdi. Boğaziçililer bir araya gelerek "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar, 100. gününe girdi. Güney Kampüs'te bir araya gelen akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar bir kez daha rektörün istifasını istedi.

Etkinlikte, "Kayyum rektör istemiyoruz", "Melih Bulu rektörümüz değildir" sloganları atıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Antidemokratik uygulamalar sadece üniversiteye kayyım rektör atamakla sınırlı kalmadı. Üniversite içinde kabul görmeyen Melih Bulu'nun yerini sağlamlaştırmak için bir gecede üniversiteye iki tane kayyum fakülte atandı.

Bu süreçte kayyım rektör ise kampüslerimizin, mahallemizin polis ablukasıyla terörize edilmesine izin verdi, temsilcisi olduğu cinsiyetçi ve fobik zihniyetin isteğiyle LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü'nü kapattı ve CİTÖK'ü fiilen işlevsiz hale getirdi.

'13 arkadaşımız tutuklandı, 30'dan fazla arkadaşımıza ev hapsi verildi'

Tüm memlekette kah eylemlerde işkenceyle kah sabaha karşı ağır silahlı ev baskınlarıyla 900'ü aşkın gözaltı yapıldı, 13 arkadaşımız tutuklandı, 30'dan fazla arkadaşımıza ev hapsi verildi, bir arkadaşımız bizzat devlet kurumları tarafından iftira atılarak linç kampanyası ile hedef gösterildi.

Biz, koltuk sevdasının memleketi nasıl mahvettiğine çocukluğundan beri şahit olan bir nesil olarak direniyoruz, çünkü bu koltuk sevdasının üniversiteleri yozlaştırmasını, emek sömürüsünü ve nefreti besleyen bir baskı düzeni içinde sindirilmeyi kabul etmiyoruz. 100 gün değil 1000 gün de olsa, taleplerimiz yerine getirilene kadar asla vazgeçmeyeceğiz."

"Kayyum Rektör İstemiyoruz!" sloganıyla, kesintisiz direniş vurgusuyla alanlara çıkmamızdan bu yana 100 gün geçti. Bundan sonra da direnişin öğrettikleriyle alanlarda varlık bulmayı, direnişin kendisi olmayı sürdüreceğiz.

Yaşasın Boğaziçi Direnişimiz!#Boğaziçi100GündürDireniyor pic.twitter.com/b3Bu9bQVSe — Boğaziçi Dayanışması #0 (@boundayanisma) April 13, 2021

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