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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Ramazanın ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacak

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104131044265104-cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapiyor/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu. 

    Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi.

    İlk iki haftalık kapanmanın yarın itibariyle başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni koronavirüs önlemlerini duyurdu. Bu kapsamda, hafta içi 19.00 ile 05.00 ile sokağa çıkılmayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeniden toplu taşıma kullanım yasağı geldi. Şehirlerarası seyahatler kısıtlandı. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verildi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

    - AB liderleri ile Gümrük Birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye AB ile ilişkilerinde her zaman samimi ve şeffaf olmuştur. AB'ye tam üyelik için atılması gereken adımları birer birer attık. Avrupa'nın göç akınına uğramasının önüne geçtik.

    - Biz hala AB tam üyelik hedefine bağlıyız. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmek. Biz kendi vatandaşlarımız için en faydalısı neyse onu yapmayı zaten sürdüreceğiz.

    - En başından beri AB'ye tam üyelik için gereken adımları birer birer attık. Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, ekonomide güven ve istikrar gibi unsurlardaki gayreti kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

    'Rusya ile açık tuttuğumuz diyalog kanallarının başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum'

    - Geçtiğimiz cuma Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le oldukça verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselesini ele aldık. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum.

    - Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz 

    - Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Libya’nın barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz.

    - Ülkemize yeni ve sivil bir anayasa kavuşturma çalışmalarına titizlikle devam ediyoruz. 

    'Ekonominin üretim tarafından işler çok iyi gidiyor'

    - Ekonominin üretim tarafından işler çok iyi gidiyor. Fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor, taleplere yetişebilmek için sürekli yeni yatırımlar yapıyoruz. 

    - Salgın tedbirleri sebebiyle zarar gören esnafları pek çok başlık altında destekliyoruz. Verdiğimiz karşılıksız desteklerin tutarı 60 milyar TL'yi aştı.

    - Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, ekonomik tetikçilerle, siyaset mühendisleriyle, sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik.

    - Sınırlarımız içinde güvenliği tahkim etmek, sınırlarımızı hassasiyetle korumak ve sınırlarımız ötesindeki önleyici harekatlarımızı sürdürmek suretiyle Türkiye'nin bir daha terör tehdidine maruz kalmamasını sağlıyoruz.

    'Genç istihdamı için talimat verdik'

    - Gençlerin üniversiteyi bitirmeden, stajla birlikte, istihdamının sağlanması için talimat verdik.  Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız bu yıl toplam 8121 kişiye istihdam edecektir.

    - İhtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere, 7 bin 500 ton patates ile kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir.

    - Milletimizin moralini bozmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en ufak faydası yok. 

    Yeni tedbirler

    - Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmı kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Bu iki haftada hedefimize ulaşamazsak çok daha sıkı önlemler alınacaktır. Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır 

    - Hafta sonu sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken, hafta içi akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. 

    - 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

    - Sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi hariç tüm kademeler uzaktan eğitimini sürdürecek.

    - Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

    - Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

    - Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. 

    - Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. 

     

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    Yüz yüze eğitim, Seyahat yasağı, Seyahat, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Sokağa çıkma yasağı, Ramazan, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs tanı kiti, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs
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