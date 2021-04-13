Bakan Varank: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ''Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti'' haberi hakkında açıklamada bulundu. Varank, şunları söyledi:
''Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor''.
Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık!— Mustafa Varank (@varank) April 13, 2021
Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok.
SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor 👊 https://t.co/TiIogemEAF pic.twitter.com/eXnKsNVhZN
Kanada, Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin ihraç izinlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
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