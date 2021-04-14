İbrahim Kalın'dan söz ve müziği kendisine ait 'Hiç Oldum' türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti. Düzenlemesini Erkan Oğur'un yaptığı türküde İbrahim Kalın divan bağlama çaldı.
İbrahim Kalın'dan yeni klip: Söz, müzik kendisine düzenleme Erkan Oğur'a ait https://t.co/5PpNGgosiO— Kemal Göktaş (@kemalgoktas) April 13, 2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.
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İbrahim Kalın'ın 'Hiç Oldum' türküsü
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