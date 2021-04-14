Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

Ziyarete ilişkin fotoğraftlar Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, eşi Emine Erdoğan ile iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu. pic.twitter.com/zVqejSs4ql — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 14, 2021

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