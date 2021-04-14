Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda bir asker şehit oldu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır" açıklaması yaptı.