İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun '128 milyar dolar' açıklamasını alıntılayarak, "Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok" paylaşımını yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "128 milyar dolar kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadesini kullandı.

“128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz;



1️⃣ KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK.



2️⃣ TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR.



Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!https://t.co/vXUh4Wm3w4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 16, 2021

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt vermişti. Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.