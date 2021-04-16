Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'ta açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

- Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor.

- Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu ziyaretin amacı, BM toplantısı öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz.

- Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi. Artık federal çözüm için vakit harcamayacağız.

- Yunanistanla1.5 sene gerginlikler yaşadık. Yine Yunanistan'ın istememesi nedeniyle istikşafi görüşmeleri tekrar başlattık. Dendias'ın Ankara ziyareti önemli bir yumuşatma fırsatı olarak görmüştük. Bu görüşme de samimiydi, güzeldi. Daha sonra dar kapsamlı epeyce başbaşa konuştuk, farklılıklarımızı ortaya koyduk. İlginçtir gerçekten Dendias ve ekibinden "basın toplantısında tartışma yaratacak konulara değinmeyeceğiz; sizden de aynı anlayışı bekliyoruz." denildi. Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez.

- AB gerçekten dürüst arabulucu olmak istiyorsa, bu sorunların kalıcı çözüme kavuşması için dengeli ve objektif davranıp, destek vermesi lazım.

- Kıbrıs'ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği (AB) KKTC'yi yok sayıyor, yüzde 100 hatalı da olsa Güney Kıbrıs'ı destekliyor.

- (Kur'an kursu kararı) Kararın zamanlaması manidardır. 2018'de yapılan başvuru Ramazan ayının ilk haftasında değerlendiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar:

- Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz.

- Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir

- (Yunan bakanla gerilim) Çavuşoğlu'nun cevapları yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı.

- Şimdiye kadar iyi çocuk olduk. Hiçbir şey vermediler, hep aldılar. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok.

- AYM'nin açıkladığı Kur'an Kursları kararından büyük rahatsızlık duydum. İbadet özgürlüğü Anayasanın verdiği bir haktır. Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum söz konusu olamaz.