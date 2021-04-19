TTB uyardı: Kademeli normalleşmeyle ölümler 4.7 kat arttı, çarkları durdurun

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük koronavirüsü tablosunda 318 kişinin hayatını kaybetmesi ve haftalık vaka sayılarındaki dikkat çeken artışların ardından önemli uyarılarda bulundu.
Kademeli normalleşmeye geçilen 1 Mart’tan bugüne ölüm sayılarını gösteren grafiği paylaşan TTB, “Resmi rakamlarla dahi 1 Mart’tan bugüne ölümler 4.7 kat artıp 69’dan 318’e çıktı. Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun” çağrısında bulundu.
Resmi rakamlarla dahi 1 Mart'tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69'dan 318'e çıktı.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 18, 2021
Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun. pic.twitter.com/QhS20cvrc6
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