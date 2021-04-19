TTB uyardı: Kademeli normalleşmeyle ölümler 4.7 kat arttı, çarkları durdurun

Kademeli normalleşmeye geçilen 1 Mart'tan bugüne ölümlerde 4.7 kat artış yaşandığına dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, "Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma ve iş alanlarını kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun" çağrısı yaptı.