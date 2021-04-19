Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına katılmışlardı: 97 öğrenciye dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolara katılan ve 1 Şubat'ta gözaltına alınan 108 öğrenciden 97'sine dava açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasına karşı protestolar sürerken, 1 Şubat'ta gözaltına alınan 108 öğrenciden 97'si hakkında 75 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak Sureti ile 2911 Sayılı Yasa’ya Muhalefet' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre 97 öğrenci hakkında açılan davanın iddianamesinde, 'Beşiktaş ve Sarıyer İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının ve Valiliğin pandemi nedeniyle eylem ve etkinlikleri yasaklamasına rağmen öğrencilerin basın açıklaması için toplandığı' ifade edildi. İddianamede, 'şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğunun tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşıldığı' ileri sürüldü.

108 kişinin 97’sine belirtilen nedenler gerekçe gösterilerek dava açılırken 10’u hakkında ise aynı suçlamayla yürütülen bir dava olduğundan, bir kişinin de 18 yaş altı olması nedeniyle dosyalarının ayrıldığı bildirildi. Pandemi kuralları gerekçe gösterilerek öğrenciler hakkında açılan davada delil olarak ise protestolarda taşıdıkları bez bayrak, pankart ve broşürler gösterildi.

İddianame İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının tarihi ise henüz belirlenmedi.