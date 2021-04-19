Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bugün (19 Nisan 2021) itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçildiğini duyuran Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" bilgisini verdi. Sırası gelenleri aşı olmaya davet eden Koca, "Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.

Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021

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