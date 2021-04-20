THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın 17 şirket, komisyon ve federasyonda koltuğu olduğu ortaya çıktı

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın 17 şirket, komisyon ve federasyonda koltuğu olduğu ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulunan şirketin bası müşaviri, “Sayın Başkan sadece THY’deki görevinden ücret alıyor” dedi.

THY 2020 Faaliyet Raporu’yla, THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı toplam 17 birlik, konsey, şirket ve federasyonda daha koltuğu bulunduğu ortaya çıktı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, Sözcü'ye “Sayın Başkan sadece THY Yönetim ve İcra Kurulu başkanlığındaki görevinden ücret alıyor. Diğer görevlerinden herhangi bir ücreti yok” açıklamasında bulundu.

Rapora göre, 2015'ten beri THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı'nın kartvizindeki diğer görevler şu şekilde: