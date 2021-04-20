TBMM Başkanı Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ı kabul etti. pic.twitter.com/GoxOlm7JE0— TBMM (@TBMMresmi) April 20, 2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ı kabul etti. pic.twitter.com/GoxOlm7JE0— TBMM (@TBMMresmi) April 20, 2021
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