Fatih Altaylı: Aslında kabinede daha fazla değişiklik olacaktı, bazıları şimdilik hazirana ertelenmiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kabinede daha fazla değişiklik olacağını ancak bazılarının şimdilik haziran ayına ertelendiğini ileri sürdü. Altaylı, "Bazı isimler de son dakikada değişmiş yine. Aile Bakanlığı'nın bölüneceği belliydi. Başka bir isim kesin gibiydi. Son dakikada değişti" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Dengeler' başlığıyla yayımlanan yazısında dün gece yarısı gerçekleşen kabine revizyonuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Revizyondan birkaç saat önce sosyal medya hesabında 'Değişiklik bu gece' diye bir paylaşımda bulunduğunu belirten Altaylı, "Aslında dün gece daha fazla değişiklik olacaktı. Nedense bazıları şimdilik 'haziran'a ertelenmiş. Bazı isimler de son dakikada değişmiş yine. Aile Bakanlığı'nın bölüneceği belliydi. Başka bir isim kesin gibiydi. Son dakikada değişti" ifadesini kullandı.

Altaylı, değişikliğin parti içinde "Bekar aile bakanı mı olur?" diye biraz eleştiri konusu olduğunu söyledi. "Bence olur. Zaten eleştiri bekar olmasına gibi görünse de aslında İstanbul Sözleşmesi'nden yana bir isim olmasından kaynaklanıyor sanki. Bilinen o ki, Erdoğan'ın iki kızına da yakın bir isim" diyen Altaylı, şöyle devam etti: