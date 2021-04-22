Gazeteci Işık: Konuşabildiğim kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık tam kapanma önerisini destekliyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, önümüzdeki hafta toplanacak Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin tam kapanma olacağını belirterek bazı kabine üyelerinin 3 haftalık kapanma önerisini desteklediğini söyledi.
Işık paylaşımında şunları söyledi:
''Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor.''
Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 21, 2021
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