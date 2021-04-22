55 yaşta randevu karmaşası: 'Aşı yok' diye dönen vatandaşlar için sisteme 'gelmedi' notu düşüldü

55 yaş üstü için aşı randevuları açıldı ancak sistemde bazı aksamalar olduğu belirlendi. Aşının bulunmaması nedeniyle geri dönen vatandaşlar için sistemde 'randevuya gelmedi' notunun düşüldüğü görüldü.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, sıra 55 yaş üstündekilere geldi. Siyasetçi ve akademisyen Nesrin Nas, 55 yaş üstü gruba giren kuzen ve arkadaşlarının hepsinin aşı randevusu aldıklarını ancak aşı olmadığı için geri döndüklerini, hepsinin sistemde 'Aşı randevusuna gelmedi' olarak göründüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre konu araştırıldığında sistemde bazı aksamalar olduğu belirlendi. Hatta Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği konunun geçici aksamadan kaynaklandığını belirterek, özür diledi.

Aşı randevusuna gidip aşı olmadığı söylenen kişilerin ya aile hekimleri aracılığıyla ya da bizzat kendilerinin sistemden hastaneler için 'yeniden' randevu almaları gerektiği belirtildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan da federasyon olarak başından beri aşı tedariki noktasında çeşitli uyarılarda bulunduklarını ve zaman zaman problemlerle karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Aşılama hızını etkileyecek tüm aşı tedariği problemlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Vatandaşın bazen aşıya ulaşmakta sorun yaşaması aşıya olan ilgisini azaltmış durumda. 74 ilimizdeki aile hekimleri derneklerimizden bize bildirilen Sinovac’ın birinci dozu için 3 Mayıs’a kadar randevu oluşturulamadığı yönünde. 3 Mayıs’tan sonrasına randevu verildiğini sistemden görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, 55 yaş üzeri ilk dozunu olacaklar BioNTech’e yönlendiriliyor.

Sinovac’ın ikinci dozunda, BioNTech’in bir ve ikinci dozunda sorun yaşanmıyor. Bakanlıktan da aksi yönde bir açıklama gelmediği için BioNTech konusunda vatandaşı hastanelere yönlendiriyoruz. Aşı tedariki noktasında daha kalıcı çözüm üretilmesi gerekiyor."

55 yaş üstü gruba giren kuzenlerim, arkadaşlarım hepsi aşı randevularını aldılar ama aşı yok diye aşı olamadan döndüler. Ve hepsi aşı randevusuna gelmedi görünüyor. Tam bir algı yönetimi. Biz aşılayacağız ama siz gelmediniz diyorlar. — nesrin nas (@Nesrinnas) April 21, 2021

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