CHP'li Özel'den 'Thodex' paylaşımı: Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor

Özel Twitter hesabından, "2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı dolduruyorsa, bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor." ifadesini kullandı.
2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 22, 2021
Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı dolduruyorsa, bu insanları sahipsiz bırakamazsınız.
Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor.#Thodex https://t.co/bSuTIz9IML
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