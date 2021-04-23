Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımdaki mezarlar görenleri şaşırtıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan yaşlılar, mezarların bulunduğu yerlerin eskiden mezarlık olduğunu, zamanla imar değişiklikleri nedeniyle mezarların sokak ortasında kaldığına dikkat çekiyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Merzifon halkı tarafından sahip çıkılan ve düzenli olarak temizliği yapılan mezarların yanından gelip geçenler, mezarların başında dualar ediyor.