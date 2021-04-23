Erdoğan: Çamlıca, Türkiye'nin en büyük bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'nın Türkiye'nin en büyük bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu söyledi. Erdoğan, "Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Göndere Bayrak Çekme Töreni'nde konuştu. Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, bugünün çok farklı, müstesna bir gün olduğunu belirtti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan tam 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, salavatlarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. İstiklal Harbimizin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleri ile buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonu ile teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir.

Gençler, 2053'ün Türkiyesini siz inşa edeceksiniz siz kuracaksınız. Sizlerin gözlerinde ben bu pırıltıyı görüyorum. Biz toprağın altında olacağız. Rabbim lütfederse sizleri oradan izleyeceğiz. Ama size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşayacağız. Çamlıca hepsini de bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisi ile kulesi ile ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor.

Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor. İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum."

Türk milleti için bayrağın, bağımsızlığın en önemli sembollerden biri olduğunu belirten Erdoğan, Arif Nihat Asya'dan "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter" alıntısını yaptı. Erdoğan, "Diğer bir söz; 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.' Toprak kan dökülmediyse vatan olmaz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, eskiden Çamlıca Tepesi'nin etrafının ciddi bir kirlilik içerisinde olduğunu, burada antenlerin tamamını kaldırdıklarını söyledi. "Biz burayı temizledik ve tam anlamıyla çevre düzenlemesi yaptık. Bu anlamlı günde sesleniyorum gelirken bazı buranın sakinleri ile de görüştüm, ifadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamiyle kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün bu güzelliklerin tam manası ile neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul dünyada nadide bir şehir. Bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı atalım istiyorum."

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