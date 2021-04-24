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    Murat Bardakçı

    Murat Bardakçı: Biden'ın söyleyeceklerinin bilmemnemize kadar yolu var

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104241044350550-murat-bardakci-bidenin-soyleyeceklerinin-bilmemnemize-kadar-yolu-var/

    Habertürk yazarı Murat Bardakçı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına dair yapacağı açıklamayla ilgili olarak "Biden'ın söyleyeceklerinin bilmemnemize kadar yolu var" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı, 'Biden’in söyleyeceklerinin bilmemnemize kadar yolu var' başlığıyla yayımlanan yazısında ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün (24 Nisan 2021) 1915 olaylarıyla ilgili yapacağı açıklamaya değindi.

    Sözlerine "Her sene Nisan’ın ortalarında kimi işgüzarlarımızı ve özellikle de diplomatlarımızı bir telâştır alır: '24 Nisan yaklaştı; Amerikan Başkanı o gün Ermeniler'e hitaben yayınlayacağı bildiride 'büyük felâket' değil de 'soykırım' sözünü kullanacak olursa hâlimiz nice olur, ne ederiz?' derdine düşerler" diye başlayan Bardakçı, şöyle devam etti:

    • "Aynı endişe, birkaç günden bu yana yine depreşti. Hele, Amerikan Kongresi’ne Ermeni meselesi hakkında bugüne kadar sunulan metinlerin hemen tamamının altında o senelerde senatör olan şimdiki başkan Joe Biden’ın imzasının bulunması ve son günlerde bazı Amerikan gazetelerinin 'Soykırım işi bu sene tamam' şeklindeki yayınlarının ardından Başkan’ın 'soykırım' diyeceğinin kesinleşmesi yüzünden de malûm telâş arttıkça arttı.

    'Bize hiç yakışmayan bir paranoya hâlini almıştı'

    • 24 Nisan nihayet geldi, dananın kuyruğu bugün kopacak ve Joe Biden yayınlayacağı mesajda 'soykırım' sözünü, yani bu ifadenin İngilizcesi olan 'genocide' kelimesini açıkça telâffuz edecek.
    • Senelerdir söyleyip yazıyorum, yine tekrar edeyim: Türkiye’de her 24 Nisan öncesi yaşanan 'Amerikan Başkanı acaba ne diyecek' telâşı, vesvesesi ve endişesi artık hakikaten bıktırmış ve bize hiç yakışmayan bir paranoya hâlini almıştı! Bu paranoya işte bugün nihayete erecek. Peki, bundan sonra ne olacak dersiniz?"

    Uzun vadede hiçbir şey olmayacağını vurgulayan Bardakçı, "Dostumuz ve müttefikimiz' Amerika’nın Türkiye’yi başkan seviyesinde 'soykırımcı' gibi göstermesi bizi ilk günlerde tabii ki hiddetlendirecek, memlekette gittikçe artmış olan Amerikan karşıtlığı daha da fazlalaşacak ama bir müddet sonra her şey eskisi gibi oynak hâle dönecek. Ama, tepemizde senelerdir sallanan ve her ilkbaharda kalpleri çarpıntılara boğan Demokles’in kılıcından da beter bir tehditten kurtulmuş olacağız" ifadesini kullandı.

    'Endişelenmemize, utanmamıza, veya öfke krizlerine kapılmamıza gerek falan yok'

    Bardakçı, "Üstelik, Joe Biden 1915 olaylarından 'soykırım' diye bahsettiği için endişelenmemize, utanmamıza, veya öfke krizlerine kapılmamıza gerek falan yoktur" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

    • "Zaten tarihimizde utanç duyacağımız böyle bir hadise ve Birinci Dünya Harbi’nden sonra işgalcilerin didik didik ettikleri arşivlerimizde de aynı şekilde hicap hissetmemize sebep olacak tek bir belge mevcut değildir. Üstelik bu kadar sene boyunca uğradığımız 'soykırımcı' suçlamalarının kazandırdığı bağışıklık sayesinde, Başkan Biden’e gönül ferahlığı ile 'Yayınladığın mesaj ve ettiğin söz bilmemneme kadar' dememizi gerektirir.
    • Son senelerin 'toprak, mal ve tazminat talebi' paranoyasından da kurtulup rahatladığımız takdirde 'Bilmemneme kadar' sözünü ağzımızı doldurarak ve öyle bir keyifle söyleriz ki, emin olun, her zerremiz huzur bulur."
    Etiketler:
    Türkiye, ABD, 1915 olayları, Ermenistan, Joe Biden, Murat Bardakçı
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