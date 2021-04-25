İşkencedere’de taş ocağı istemeyen bölge sakinleri nöbette: ‘Barikatlarla korkutamazlar, biz bu dağların insanlarıyız’

Rize’nin İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı başlatılan nöbet eylemi devam ediyor. Bölge sakinleri, “Ölmek var dönmek yok. Bizi barikatlarla korkutamazlar, biz bu dağların insanlarıyız, taş ocağını istemiyoruz” şeklinde seslendi.

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı başlatılan nöbet eylemi 3'üncü gününde devam etti.

BirGün'ün haberine göre, bölge sakinleri, pandemi gerekçesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren kazı yapılmak istenen alana geldi. İş makinelerinin alana girmemesi için mücadelelerinin süreceğini belirten bölge sakinleri, “Ölmek var dönmek yok. Bizi barikatlarla korkutamazlar, biz bu dağların insanlarıyız” şeklinde seslendi.

Bekleyişlerini sürdürürken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Ayrıca nöbet tutanlardan bir grup, İkizdere Kaymakamı ile görüşmeye gitti. Bölgeye ise iş makineleri getirildi. Bölge halkı arı peteklerini iş makinelerinin önüne koyarak bölgeye girmesini engelledi.

İş makinelerinin alana girmemesi için mücadelelerinin süreceğini belirten bölge halkı, “Ölmek var dönmek yok. Bizi barikatlarla korkutamazlar, biz bu dağların insanlarıyız. Kahrını çeken biz sefasını onlar sürecek. Makinalarını çekin biz de evimize gideriz. Taşocağı istemiyoruz” diye seslendi.