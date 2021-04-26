İletişim Başkanı Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti, adalete inancımız tam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6-8 Ekim olaylarının faillerinin bugün hakim karşısına çıktıklarını belirterek, "Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam" dedi. Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını ise reddettiklerini söyledi.