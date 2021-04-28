İstanbul çıkışında 'tam kapanma' yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağı 29 Nisan öncesinde İstanbul'da trafikte ve havalimanlarında yoğunluk yaşandı.

Tam kapanma, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, kara yolu ve hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

Trafik yoğunluğu yüzde 78

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu.

Tam kapanma sürecini yakınlarıyla veya memleketlerinde geçirmek için hava yolunu tercih edenler ise sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı görevlileri yoğunluk nedeniyle gelen yolcuları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Tam kapanmaya saatler kala son alışverişlerini yapmak isteyenler market ve pazarları da hareketlendirdi.

Alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlar, burada normal günleri aratmayan bir yoğunluğa neden oldu.