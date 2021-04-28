Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak, karneler de bu tarihte verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ikinci dönemde tek sınav olacağını YKS ve LGS'nin ise ertelenmeyeceğini açıkladı. Bakan Selçuk okulların 2 Temmuz tarihine kadar eğitime devam edeceği ve karnelerin de bu tarihte verileceği bilgisini de paylaştı.

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarıyla ilgili “Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak” ifadelerini kullandı.

YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “YKS ve LGS’nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

Bakan Selçuk "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde: