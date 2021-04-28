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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak, karneler de bu tarihte verilecek

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ikinci dönemde tek sınav olacağını YKS ve LGS'nin ise ertelenmeyeceğini açıkladı. Bakan Selçuk okulların 2 Temmuz tarihine kadar eğitime devam edeceği ve karnelerin de bu tarihte verileceği bilgisini de paylaştı.

    TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarıyla ilgili  “Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak” ifadelerini kullandı.

    YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “YKS ve LGS’nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

    Bakan Selçuk "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

    • "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.
    • Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.
    • Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.
    • Biz diyoruz ki bizim en riskli gruplarımız hangi gruplardır? Kazanımlarda en çok eksiği olan, öğrenme açığı en çok olan hangisi diye bakıyoruz. Özel eğitimle ilgili sınıflarda 8 ve 12. sınıflarda bu tür öğrenme eksikliklerimizi gördüğümüz için dikkat ederseniz köy okullarımızı 5 gün açtık, İlkokullarımızı daha çok açtık. Çünkü buralarda problem gördük. Şimdi tam kapanma ile ilgili süreçte tüm kurumların kapanması tavsiyesi geldi Bilim Kurulu'ndan. Tam kapanma sürecinde bu okullarımız da kapalı kalacak.
    • Bizim karşımızda küresel bir problem var. Bizim başımızda da var. Böyle bir süreçte bize düşen gereken eğitimsel önlemleri almaktır. Yüz yüze eğitim döneminde de eğitim kayıpları vardı. Şimdikinin niceliği biraz daha farklı.
    • Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz.
    • Tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak."

     

    Etiketler:
    Lise, Okul, karne, Son dakika, Sınav, Ziya Selçuk
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