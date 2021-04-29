Koronavirüs testi 7 ay içerisinde 3. kez pozitif çıkan belediye başkanı karantinaya alındı

Denizli'de Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın koronavirüs testi 7 ay içerisinde 3'üncü kez pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

2020 yılı Ekim ayında yaptırdığı testin pozitif çıkmasından sonra tedavi ve karantina süreci atlatan Başkan Vural, 2021 yılı Mart ayında da pozitif olarak karantina sürecinde kalmıştı.

Başkan Vural, 7 ay içerisinde koronavirüs testinin sonucunun 3'üncü kez pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındığı bildirildi.