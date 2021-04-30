Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde ikamet eden A.K. (56) adlı kadın, evinde ölü bulundu.
Kadına ait olduğu tahmin edilen eşyaları da ırmakta bulundu.
Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ta evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde ikamet eden A.K. (56) adlı kadın, evinde ölü bulundu.
Kadına ait olduğu tahmin edilen eşyaları da ırmakta bulundu.
Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
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