Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisine ilişkin paylaşım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda tesisle ilgili bilgilerin anlatıldığı bir grafik de yer aldı.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/vOkDUlrhro — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2021

Tesisin 12 ayda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulduğu bilgisinin paylaşıldığı grafikte, yıllık üretim kapasitesinin 200 ton olduğu ve 4 bin 584 metrekare alan üzerinde kurulduğu aktarıldı.

Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla oluşturulan üretim hattında, roket başlıkları, piroteknik malzemeler kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CXM üretilecek.

Havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili BORAN obüsünün yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiği anlatılan grafikte, şu bilgiler yer aldı:

"Aynı kalibrede en hafif ve en etkili obüs özelliği taşıyor. 17 kilometrede mesafede etkin atış sağlıyor. 1 dakikadan az sürede atışa hazır hale geliyor, dakikada 6 atış yapabiliyor. Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT ise uzaktan kumandalı kontrol, 60 derece meyilli tırmanma, çoklu ataşman kullanımı ve balistik koruma özelliklerini içeriyor. Modüler Barut Sistemi MBS de Fırtına ve Panter obüsleri için özel olarak üretilirken, 42 kilometre menzile sahip. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı E ZMA da elektrikli hibrit sistem, 720 kilometre menzil, 10 saat savaş kabiliyeti ve uzaktan insansız kumanda özelliğine sahip."