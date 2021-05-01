Ankara’da 1 Mayıs eylemi düzenlemek isteyen 41 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Mamak ve Çankaya ilçelerinde bir araya gelenler, eylem yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen izinsiz eylemini sürdürdüğü bildirilen gruptan 41 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 41 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden işlem yapıldı.