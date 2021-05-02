Bilim Kurulu üyesi İlhan: Hedeflenen grup aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, herkesin samimi ve bilimin ışığında ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Aşılamada belli bir rakamı tutturmuş, kapanma ile beraber kurallara uyan toplumda normale daha yakın bir yaşamın sürdüğüne şahit oluyoruz. Bu nedenle, bu kanıtlar ışığında baktığımızda vatandaşların aşı olması gerekiyor" dedi.

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İlhan'ın açıklamaları şöyle:

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Bunu bir rakamla da ifade edelim; ocak ayı başında yaşlıların vakalar içinde görülme durumunu nisan ayı başına göre kıyasladığınızda yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Demek ki aşı bu kadar koruyor. Hatta toplumun genelini ilgilendirecek bir rakamdan bahsetmek gerekirse, biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon kadar sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarının arasında 20 yaşında gençlerimiz de var, 80 yaşında kıdemli hocalarımız da var. Sağlık çalışanlarında ise vakalar içindeki orana baktığımızda 1 Ocak ile 1 Nisan'ı kıyasladığınızda 4 kat azalma söz konusu. O zaman aşının bu denli etkili olduğunu gördüğümüzde açıkçası aşıya karşı olumsuz görüş geliştirmek, aşı direncini anlayabilmek mümkün değil.

Elbette farklı bir kanıt varsa bu görüşülebilir ama bilim hep kanıtlarla ilerler. Eğer bir kanıt, yayımlanmış makale varsa bununla konuşmak gerek. Sosyal medyada 'ben aşıya karşıyım', 'aşı olmayacağım' demekle açıkçası bu iş olmuyor maalesef.

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4.5 milyondan fazla kişi koronavirüs tanısı aldı, 39 bine yakın vatandaşımızı da koronavirüsten kaybettik. Haklı olarak vatandaşlarımız çok sıkıldılar. Gerçekten zor süreler yaşıyoruz. Kurallara uyarak daha iyi bir sürece gelebileceğimizi söylemek elbette mümkün.

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