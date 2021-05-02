Türkiye gazetesi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir

Türkiye gazetesinin haberine göre bayram sonrasında temkinli normalleşme olacak. Hedeflere ulaşılamazsa aşı olmayanların kısıtlanması da dahil daha sıkı tedbirler alınacak.

Türkiye gazetesinden Neşe Durmaz'ın haberine göre salgını kontrol altına alabilmek amacıyla devreye sokulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye’nin atacağı adımlar netleşmeye başladı.

İlk olarak pandemiden en çok etkilenen küçük işletmelerin, ardından ise AVM ve eğlence mekânlarının açılması planlanıyor. Bunun yanı sıra turizm için ayrı bir normalleşme takvimi devreye konulacak.

Kapanmanın etkisiyle bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor. Vaka sayılarında istenilen düzeye ulaşıldığı takdirde sınırlamaların kaldırılması gündeme gelecek. Bu doğrultuda sınırlamalar, salgın kontrol edilebilir düzeye çekilene kadar devam edecek.

Normalleşme adımları Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle belirlenecek. Vaka sayıları hedeflenen seviyelere düşmezse belirli bir saatten sonra uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının devam edebileceği belirtiliyor. Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor.

Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak.

Ayrıca bu süreçte aşılama da bütün hızıyla devam edecek. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Yine aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.