90 bin TL'ye modifiye ettiği otomobiliyle ikinci kez ceza yedi

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasında, 12 bin TL'ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a izinsiz değişikliklerden dolayı 696 lira ceza uygulandı. Daha önce de aynı nedenle trafikten men edilen Altunbay, modifiye tutkusundan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde denetim noktası oluşturdu.

Hikmet Şahin Köprülü Kavşak girişinde polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı. Sürücülere izin belgesi soran ekipler Ali Rıza Altunbay'ın otomobilini de durdurdu.

Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı ve arka plakasını söktüğü belirlenen Ali Rıza Altunbay’a toplam 696 lira para cezası uygulandı.

'Bunun hastasıyız, başka hevesimiz yok'

Sürücünün araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili trafikten ikinci kez men edilecek. Ceza işlemi uygulanan Altunbay ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz" dedi.

12 bin liraya alıp 90 bin liraya modifiye etti

Ali Rıza Altunbay, geçen yıl 23 Haziran'da aracındaki modifiye işlemi için yaptığı açıklamada, "Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL'ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu" diye konuştu.

Daha önce de trafikten men edildi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlatmış ve incelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre vererek, 132 TL ceza kesmişti.

Ancak bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil 8 Temmuz 2020’de trafikten menedilmişti.