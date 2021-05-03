İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a: S.D. bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Altun, "6-8 Ekim Olayları'nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Demirtaş'tan 'S.D.' olarak bahseden Altun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda ilk olarak "6-8 Ekim Olayları'nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış" ifadesini kullandı. Altun, şöyle devam etti:

"S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2021

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2021

Tele 1'den Rojda Altıntaş'ın haberine göre Demirtaş, Altun ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Çakma Goebbels Fahrettin ile çakma gestapo şefi Soylu’nun aleyhimize algı yaratma faaliyetleri ilk değil. Ancak bu yalanlara, bir grup hırsız ile kokainci dışında inanan kimse kalmadı sanırım. Tabii ki yaptıkları yargıya müdahaledir ve açıkça suçtur. Günü geldiğinde yargıya hesap verirler" demişti.