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    Gaziantep Valiliği'nden Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale açıklaması

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    Sputnik Türkiye
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    Gaziantep Valiliği, Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır" dendi.

    Gaziantep Valiliği, "Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla camide 'itikaf'a girmek isteyen grup camiden polis biber gazlı müdahalesiyle çıkarıldı" ifadeleriyle haberleştirilen görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

    "Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21:30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir" ifadesiyle başlayan açıklamada, bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istendiği belirtildi. Açıklama, şöyle devam etti:

    • "Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek  devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.
    • Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.
    • Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge kapsamında 'Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir' hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak  belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir. 2020 yılında Pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir."

    Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Nisan 2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyenlerin bu ibadetlerini evlerinde yapabileceklerinin tavsiye edildiği hatırlatıldı.

    Bu yıl kaymakamlıklara, müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu durum için maddeler halinde şunlar kaydedildi:

    "- Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.   

     - Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.

     - Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.

     - Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.

     - Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.

     - Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

    Etiketler:
    Provokasyon, Furkan Vakfı, müdahale, Biber gazı, Gaziantep Valiliği
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