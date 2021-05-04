İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisan ayında maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.
#CanlıYayın📡 |📍Ankara | Bakan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Sn. @ismailcatakli tarafından Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştiriliyorhttps://t.co/wv0Txq2BvJ— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 4, 2021
Nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirten Çataklı şunları söyledi:
- 2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi.
- Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınıp, bin 919 kişi tutuklandı.
- Nisan ayında maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir.
- Nisan ayında ülkesine dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 670 bin 342’dir.
- Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş.
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