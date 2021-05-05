Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kişi, tatil yaparken yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında zorla senet imzalatmak suçundan 20 yıl hapis cezası ile arama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince deniz kıyısındaki bir yazlıkta tatil yaparken yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarma'sı Asayiş Timleri Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda deniz kıyısındaki bir yazlıkta tatil yaptığı belirlenen ve hakkında zorla senet imzalatmak suçundan 20 yıl hapis cezası ile arama kararı bulunan 55 yaşındaki A.İ. isimli yakalanarak gözaltına alındı.

A.İ. Jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.