İmamoğlu'nun ifadesinden: Yakıştırmayı şiddetle reddediyorum, iftira atanı da kınıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülkiye başmüfettişine verdiği ifadede "Yüce Han'ın fethettiği, bir çağın kapanmasına yeni bir çağın başlamasına vesile olan dünya kenti İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum. İftira atanı da kınıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede 'ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' ve 'HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği' gerekçesiyle başlatılan ön inceleme kapsamında ifade verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre İmamoğlu, mülkiye başmüfettişine verdiği yazılı ifadesinde ilk olarak "Öncelikle belirtmeliyim ki, 'Fatih Sultan Mehmet’e ait türbe' dedikleri yerin Fatih Camii haziresinde bulunan 'Gülbahar Hatun' türbesinin önü olduğundan bile bihaber bu müfteri, aziz hatırasını ve emanetini korumak üzere iki yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince yaptıklarım ortadayken, Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık edebileceğimi; Gülbahar Hatun'a ya da bu dünyadan göç etmiş herhangi tarihi şahsiyete ait bir türbeye ya da hatıraya karşı özensiz olabileceğimi ima edebilecek kadar izandan yoksun birisidir" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenlerle Yüce Han'ın fethettiği, bir çağın kapanmasına yeni bir çağın başlamasına vesile olan dünya kenti İstanbul’un seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum, iftira atanı da kınıyorum. Müfterinin nasıl bir duygu içinde iftira ettiğini bilemem, ancak bildiğim bir şey var, o da kanunda suç olarak açıkça tanımlanmayan bir eylemin ciddiye alınarak suç kabul edilmesi ve ön inceleme konusu yapılmasıdır. Bu üzüntü verici bir durumdur. Kural şudur; yasanın açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez, ceza hukukunda kıyas yapılamaz ve ceza kanunlarının kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanması yöntemi uygulanamaz.

'Ceza hukuku sisteminde 'niyet okuma' yasaktır'

'Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede ellerin arkada bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yapmak' diye bir suç tipi ceza yasasında bulunmuyor. Eller arkada bağlı gezmenin bir suça temas etmesi için bu yönde bir kastın ya da en azından bir ihmalin/kusurun mevcudiyetinin bulunması gerekir. Ancak herhangi bir insandan sadır olan insanın doğal hareketi, anlık refleksi ile elleri arkaya bağlayarak gezinmede bir suça yapışacak şekilde bir iradi hareket olduğunu hukuk sistemi kabul etmez. Aksi halde devreye insanın iç dünyası ile ilgilenme, insanın düşüncesini sorgulama girer ki ceza hukuku böyle bir sorgulamaya izin vermez. Ceza hukuku maddi ve kesin deliller üzerinden yürür. Ceza hukuku sisteminde 'niyet okuma' yasaktır."

İddia edilen eylemin Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında suç oluştursa bile, görevden kaynaklanan ya da görev sebebiyle işlenen bir eylem olmadığı için ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığını belirten İmamoğlu, "Maddede dikkat çeken husus, önceki uygulamanın tersine, bu defa görevden kaynaklanmayan, ancak görev sırasında işlenen suçların özel soruşturma usulüne dahil edilmemiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işlediği her suç değil, ancak görev sebebiyle işlenen suçlarının soruşturulması izne tabi tutulmuştur" ifadesini kullandı. İmamoğlu, şunları kaydetti: