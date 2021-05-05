İmamoğlu'ndan 'ön inceleme' açıklaması: Milletimiz kahkahalarla güldü, dalga geçti bu kararı verenlerle

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında başlatılan ön incelemeyle ilgili olarak "Milletimiz diyaframdan kahkahalarla güldü dün. Espriler müthişti. Bu kararı verenlerle dalga geçti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede 'ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' ve 'HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği' gerekçesiyle başlatılan ön incelemeyle ilgili konuştu.

Kendisini savunmaya ihtiyaç duymadığını belirten İmamoğlu, "Duygularımı belli etmek zorunda kaldım. Böyle bir sürecin ortaya konulması kötü ortam. Bu süreci başlatılmasının sahibi yok. İş bakanlığa, savcılığa, CİMER’e kadar gitti. Gazetecilerin de tartışma biçimi çok acı. Absürtlük devam ediyor. Ne yapalım?" dedi.

İmamoğlu, "Bu soruşturma sürecini başlatan akla şunu soruyorum: Birini eli arkasında gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz. Bu karşılık bulur. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarılması, bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinden soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması müthiş yaratıcı" ifadesini kullandı.

'Seçilmiş belediye başkanını ziyaret ettim'

"Benim dualarım yetmedi bu insanlara. 'Allah akıl versin' duasını yaklaşık 2.5 senedir yapıyorum. İnsanlar elleri arkasında inadına yürümeye başlasa soruşturma mı başlatacağız? Onların ata sporu Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Müfettişe verdik savunmayı" diye konuşan İmamoğlu, incelemenin bir diğer gerekçesi olan HDP ziyaretiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarına göre seçilmiş belediye başkanını ziyaret ettim. Ben orada kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Milletin iradesine karşı durulan her hususta açıklama yaptım, yapmaya devam ederim. Demokrasiye inanan bir insanım. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye ettim. 'Bunu en güzel duvarınıza asın' diyorum, o da 'Siz seçin en güzel duvarı asalım' diyor. Buradan da bir sebep oluşturmak acizlik. Bunları yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz.

'Bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz, alıştık artık'