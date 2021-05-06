64 barodan İkizdere'ye destek: Sesinizi duyuyoruz

BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, Rize İkizdere’de taş ocağına karşı süren eyleme barolar da destek verdi. 64 baro tarafından ortak açıklama yapıldı.

Bölge halkının günlerdir süren eylemine ilişkin ‘sesinizi duyuyoruz’ vurgusu yapılan açıklamada "Bu katliama susmanız isteniyor ancak bilmelisiniz ki, hiçbir şirketin, hiçbir yöneticinin size rağmen buna karar verme yetkisi yok” denildi.

Eylemin Anayasal bir hak olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bütünsel ve gerçekçi bir ÇED sürecini tam anlamıyla yürütmeden taş ocaklarının açılmasına karar verilmesinin bütünüyle hukuk dışı ve hiçbir biçimde meşru değildir. Bu hukuksuzluğa dair bilgi sahibi olmak, buna karşı çıkmak, bağımsız yargıya erişmek ve etkili bir biçimde kullanabileceğiniz idari mekanizmalara sahip olmak da hakkınız. Ve devlet, bu haklarınızı kullanmanızı güvence altına almakla yükümlüdür.”

İdari yetkililere seslenilen açıklamada, “Devletin kolluk kuvvetlerinin, maddi manevi varlıklarınızı koruma çabanızı biber gazı ve zor kullanıp sizleri özgürlüğünüzden yoksun bırakarak engellemesi, hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Bu süreçte karar alan, kolluk kuvvetlerine emir veren bütün idari organ ve görevlilere, İkizderelilerin insan olmaktan kaynaklanan haklarını ihlal eden her bir davranışın hukuki sorumluluk doğuracağını dikkate almaları, ivedilikle hukuk alanına çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Yaşam alanlarını korumak için nöbet tutan insanlarımızla dayanışma içinde olacağımızı, hukukun işletilmesi çabalarını güçlendirmek konusunda sorumluluk duyduğumuzu paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

64 baro tarafından yapılan ortak açıklamada Rize Barosu’nun yer almaması ise tepkilere neden oldu. Ekoloji Aktivisti Eren Dağıstanlı sessizliğini koruyan Rize Barosu’na 'Olay Rize’de geçiyor haberiniz olsun' paylaşımıyla, Avukat Yakup Okumuşoğlu da 'Rize Barosu hiç şaşırtmıyor' diyerek tepki gösterdi.