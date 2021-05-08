Sağlık Bakanlığı: Gru ve Minyonlar’ın Kovid-19 pandemisinin üstesinden gelmek için önerileri var

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.
Çılgın Hırsız filminin karakterlerinin yer aldığı paylaşıma "Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar’ın Kovid-19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var" notu düşüldü.
Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar’ın #COVID19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var.@WHO @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/dgl9wuH3XF— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 8, 2021
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