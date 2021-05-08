Erişim yasağı kaldırıldı: Getcontact yeniden Türkiye'de

Çağrı tanımlama uygulaması Getcontact’a 2018 yılında koyulan erişim yasağı kaldırıldı. Davanın 3 yıl 3 ay sürdüğünü söyleyen Getcontact Kurucu Ortağı Mustafa Vardalı, "Bu sürede yurtdışında büyüdük. Birkaç teknik düzeltme sonrasında yeniden Türkiye’de hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulama Getcontact'ın 2018 yılında getirilen erişim yasağı kaldırıldı.

Getcontact Kurucu Ortağı Mustafa Vardalı, yasağın kalktığını sosyal medya hesabında "Harika haber az önce geldi. Getcontact için uygulanan erişim yasağı tam 3 yıl 3 ay sonunda ilgili mahkeme tarafından kaldırıldı. Gerçekten çok uğraştık. Birkaç teknik geliştirme sonrasında Türkiye’de hizmet vermeye yeniden başlayacağız" paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'na açıklamalarda bulunan Vardalı, şunları söyledi:

"Uygulama rahatsız edici aramaları filtreleyerek sadece kullanıcıların tercih ettiği kişiler ile iletişim kurmasına olanak tanıyor. İstenmeyen çağrıyı engelleme ve arayan kişiyi tanımlama uygulamasıdır. 2018 yılında tüm çağrı tanımlama uygulamalarına gelen erişim engelleme kararı neticesinde Getcontact'a da erişim yasağı gelmişti. Ancak diğer uygulamaların aksine, Getcontact’ın veri toplama ve işleme pratiklerinin Türk yasal mevzuatına tamamen uygun olduğu mahkemece teyit edildi ve bu yasak kaldırıldı."

Getcontact'ın Rusya ve Endonezya’da oldukça popüler bir uygulama olduğunu söyleyen Vardalı, sözlerini şöyle sürdürdü: