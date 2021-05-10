İletişim Başkanı Altun'dan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'Dur' demenin vaktidir

Türkiye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir.



Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir.



Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir.



Zalimler için yaşasın Cehennem!