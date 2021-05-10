İletişim Başkanı Altun'dan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'Dur' demenin vaktidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddet olaylarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir! Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir! Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz!
Türkiye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021
Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir.
Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir.
Zalimler için yaşasın Cehennem!
- Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın Cehennem!
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