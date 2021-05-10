Sınırda ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymunu ile İstanbul’da yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Maymunları elleriyle besleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanıyor" dedi.

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada, makak cinsi 12 maymun ele geçirildi. İstanbul’da yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder de maymunlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Bakımlarının yapılması ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki yeni yuvalarına koyulan hayvanlar için tanıtım töreni düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. Başkan Şahin, koruma altına alınan makak maymunlarını elleriyle besledi. © İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. Başkan Şahin, koruma altına alınan makak maymunlarını elleriyle besledi. © DHA

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. Başkan Şahin, koruma altına alınan makak maymunlarını elleriyle besledi. © DHA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçtaki 2 kafes içerisinde bulunan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 makak maymunu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. © DHA 1 / 4 © İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. Başkan Şahin, koruma altına alınan makak maymunlarını elleriyle besledi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin doğal ortam oluşturulduğunu ve hayvan bakımlarının da yine bu doğal şartlarda sürdürüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de bu konuda kendilerine güvendiğini kaydetti.

Son dönemlerde yurda yasa dışı yollarla hayvan türlerinin sokulmak istendiğine dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

"Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni çok doğal bir ortamda inşa ettik. Geliştirmelerimizi de bu doğallığı baz alarak devamlı kılıyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Yeni hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor. Ekibimizle hemen İstanbul’a gidip yeni üyelerimizi alıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturuyoruz."

'Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı'

Gaziantep'e getirilen hayvan türleri için hayvanat bahçesinde tüm bakımlarının en iyi şekilde yapıldığını söyleyen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Özsöyler ise "Biz Türkiye’nin hayvan kurtarma merkeziyiz. Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız" dedi.

© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir araçtaki 2 kafes içerisinde bulunan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 12 makak maymunu, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ve anketle 'Can' ismi verilen yavru şempanzenin yeni doğan kardeşinin isminin konulması için de anket yapılacağı belirtildi.