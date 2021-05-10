Cami hoparlöründen 'Oruç tutmayanların başı ağrısın' sözleri için soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mesir Camisi'nin hoparlöründen ramazan ayıyla ilgili yapılan duada "Oruç tutmayanın başı ağrısın" sözleri dikkat çekti. Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, ön inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoda akşam saati yayınlanan duada geçen cümleler, sosyal medyada gündem oldu.

"Manisa Mesir Camimizde iki gündür cami hoparlöründen okunan duada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' cümlesi duyuluyor" bilgisini veren Biçer, devamında "Yurttaşlarımızın ilettiği şikayeti Manisa Müftümüzle paylaştım, kendisi konuya dair inceleme ve soruşturma başlatacağını iletti. Sonucu yine buradan paylaşacağım" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre bu anların sosyal medyada yayılmasının ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök açıklama yaptı. Soykök konuyu araştırdıklarını ifade ederek, "Konuyla alakalı ön inceleme ve soruşturma başlattık. Yaşanan durum il geneli ile alakalı bir durum değil. Tek bir camimizde yaşanan durum" dedi.