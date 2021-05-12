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    Mehmet Ağar

    Mehmet Ağar: Dokunulmazlığım yok, devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, kendisiyle ilgili ileri sürülen iddialar hakkında konuştu. "Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar" diyen Ağar, "Çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok. Alnı açık gezerim. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz" ifadesini kullandı.

    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın kendisiyle ilgili olarak ileri sürülen 'marina' iddiasıyla ilgili açıklamalarını aktardı.

    Buna göre Ağar, söz konusu marinanın sahibi değil, profesyonel yöneticisi olduğunu belirterek "Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" dedi. Ağar, şöyle devam etti:

    • "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri  marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak.

    'Mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır'

    • Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır. Burası, dünyanın, Akdeniz'in en önemli marinasıdır. Bu marina döviz makinesidir. Buraya gelen yatlarda prensler, devlet başkanları, dünyanın bilinen iş insanları var. Dünyanın sayılı milyarderleri gelip Türkiye'de bir ay kalıyorlar. İngiltere'nin ünlü yat dergisi, en iyi mega yat marinası olarak burayı seçti."

    'Prensler, dünyanın sayılı zenginleri mi uyuşturucu taşıyor?'

    Bahsettiği yere gemilerin değil, yatların geldiğini vurgulayan Ağar, "Prensler, dünyanın sayılı zenginleri mi uyuşturucu taşıyor? Roman Abramoviç mi, Katar prensi mi, Suudi yetkililer mi kaçakçılık yapacak, uyuşturucu sokacak. Kimin geldiği belli. Devletin polisi, sahil güvenliği var" diye konuştu.

    Bunların yayan internet siteleri için "FETÖ ve PKK siteleri" iddiasında bulunan Ağar, "Bunu görmeyecek kadar gözleri körleşmiş kişiler var. Bu söylentilerin üzerine atlayan siyasetçiler, gazetecilerin yaptığı Türkiye'nin aleyhine düşmanlık yapmaktan başka nedir? Bu düşmanlığı yapan, dedikodunun üzerine atlayanlara yazıklar olsun. Beni tanıyan bazı gazeteci ve siyasetçilerin tutumuna üzüldüm. Yazıklar olsun onlara" ifadesini kullandı.

    'Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım'

    Bu noktada Öztürk, Ağar'a Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı'na tehditle el koyduğu iddiasını sordu. Ağar, bunun üzerine şunları kaydetti:

    • "Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir.
    • Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok."
    Etiketler:
    Saygı Öztürk, Sedat Peker, FETÖ, Araştırma, devlet, Dokunulmazlık, Mehmet Ağar
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