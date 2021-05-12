Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum

Esra Ersoy, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kudüs'e asker olarak gitmek istediğini belirtti. Ersoy, bu paylaşımı sonrasında gelen eleştirilere elinde silahla bir fotoğrafını yayınlayarak cevap verirken, "İnsan vuramam ama savaşı durdurmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde kardeşi intihar girişiminde bulunan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kudüs’e kadın asker olarak gitmek istediğini belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ESRA ERSOY (@esra)'in paylaştığı bir gönderi

Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kudüs'e kadın asker olarak gitmek istiyorum. Çok ciddiyim eğer Türkiye asker gönderecekse ben gönüllüyüm, beni gönderin" dedi.

‘Ben insan vuramam, yapamam, ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım’

Kısa sürede gündem olan Esra Ersoy, kendisini eleştirenlere de elinde silah tuttuğu bir pozu paylaşarak şöyle cevap verdi:

"'Eline silah aldın mı hiç diyenlere' çok aldım eski bir foto ama olsun. Daha eskilerde de çocukluğumda dağ evinde ormanlık alanda atış yapardım hep. Ayrıca hiç silah tutmasam da gitmeden öğretirler herhalde neler yapmam gerekeceğini. Ama ben insan vuramam yapamam ama bu savaşı durdurmaya çalışacağım orda. Asker olarak korumam gerekenleri koruyacağım. Bana denilenleri yapacağım. Yani askerlik ne gerektiriyorsa onu yaparım. Söz ağızdan çıktı. Yollasınlar beni Kudüs'e asker olarak canım feda."