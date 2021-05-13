Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'li emekli generallerin ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektubu değerlendirirken "Ulan bu ABD giderek bize benziyor" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Ulan bu ABD giderek bize benziyor' başlığıyla yayımlanan yazısında Fransız emekli askerlerin ardından bir bildiri de ABD'li emekli generallerden geldiğini hatırlattı.

Generallerin ABD Başkanı Joe Biden'a bayağı bir akıl verdiğini belirten Altaylı, şöyle devam etti:

"- Sınır güvenliğinin ortadan zayıflamasının uyuşturucu kartelleri, insan kaçakçılığı, terörist giriş çıkışları ve Kovid-19 riski getirmenin yanı sıra bu göçmenlerin ülkede ücretlerin düşmesine ve işsizliğe neden olduğunu bu yüzden sınır güvenliğini arttırması gerektiğini,

- Çin ve Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin en büyük düşmanı olduğunu, bu ülke ile ekonomik, askeri, politik ve teknolojik olarak dünyayı domine etmeye başlayacağını bu yüzden Çin'e karşı tedbirler alınmasını,

- Anayasal güvence altında olan bilgi akışının ve ifade özgürlüğünün sağlanmasını, bilgi kirliliğinin ve yanlış bilgi aktarım ve yayılımının durdurulmasını,

- İran’ın nükleer güç olmasına karşı sert tedbirler alınmasını,

- ABD için önemli gördükleri bir boru hattının yeniden kullanıma açılmasını,

- Askeri gücün ülke içinde politik bir aygıt olarak kullanılmasından vazgeçilmesini, ülke içinde güvenliğin askerler tarafından sağlanmasının durdurulmasını, gazilere sahip çıkılmasını,

- Kanun gücünün ülke için vazgeçilmez olduğunu, bazı şehirlerde görülen anarşinin tolere edilemeyeceğini,

- Başkomutanın akli ve fiziki melekelerinin öneminin yadsınamayacağını ve karar alma hızına ve yeteneğine güvenin tam olması gerektiğini söylemişler."

'Bu metnin yanında bizim amirallerin mektubu, 'aşk mektubu' gibi kalır'

ABD'li generallerin bununla yetinmediğini, Demokrat Parti iktidarında ülkenin sola doğru hızlı bir dönüş yapmasından, Marksist bir yöne gitmesinden duydukları kaygıyı da dile getirdiğini belirten Altaylı, "Başkan Biden'i hedef alan, yetersizlikle itham eden ve ülkenin tüm iç ve dış politikası ile ilgili talepler dile getiren bir metin. Tam bir 'Muhtıra'. Bu metnin yanında bizim amirallerin mektubu, 'aşk mektubu' gibi kalır. Bakalım ünlü Amerikan demokrasisi bu muhtıra için ne diyecek" diye yazdı.