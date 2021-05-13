Diyarbakır’daki 'karpuz içindeki çocuk' ve 'tatlıcı' heykelleri kaldırıldı

Diyarbakır'da günlerdir eleştirilerin odağında olan karpuz içindeki çocuk ve tatlıcı heykelleri kaldırıldı.

Diyarbakır'da tartışma konusu olan 'karpuz içindeki çocuk' ve 'kadayıf ustası' heykelleri, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir” denildi.

'Maketlere 4 milyon lira harcandığı iddiası yalan'

Maketlere 4 milyon 412 bin 835 lira ödendiği iddiasının yalan ve iftira olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen maketlere 4 milyon 412 bin 835 ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır.

Söz konusu ihale açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'na karpuz içindeki çocuk, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu heykeller yerleştirilmişti. Heykellerin alana yerleştirilmesinin ardından sosyal medyada 'özensizlik' tartışması çıkmıştı.

Vali Karaloğlu, gelen eleştiriler sonrasında "Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri de ayırmayın" demişti.

Bir muhabirin heykelde çocuğun yaşının büyük gözüktüğünü söylemesi üzerine de Karaloğlu, "Yaşı büyük değil ya, iki tane dişi var nasıl yaşı büyük olacak" ifadesini kullanmıştı.