Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım hesabından paylaşılan, turizm çalışanlarının 'aşılıyım' maskesi taktığı video silindi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım, sosyal medyadan yayınladıktan 2 saat sonra silindi.

‘Go Türkiye’ hesabından paylaşılan videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın tanıtım hesabında, turizm çalışanlarının ‘aşılıyım’ baskılı maske taktığı görüntüler içeren tanıtım videosu yayınlandıktan sonra silindi https://t.co/KlVfb4hWFJ pic.twitter.com/ZdOFiDmRKH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 13, 2021

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