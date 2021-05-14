Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen Hamza T. yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Römorkun devrilmesi sonucunda çok sayıda kişi traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi.

Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı https://t.co/Dt5MLlLc0H pic.twitter.com/5AqN8pA3aZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021

Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, jandarma ve yaralıların yakınları, devrilen römorkun altında kalanları güçlükle çıkardı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur A. (16), Belinay T. (9), Dilay K. (2) ve Necmiye T.'nin (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hamza T. ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.