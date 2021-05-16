Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı: Bekçiler havaya ateş açtı

Süper Lig'te Beşiktaş'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenmesiyle şampiyon olmasının ardından, siyah-beyazlı taraftarlar, konvoylar eşliğinde Beşiktaş ilçesine geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında burada çıkan arbedede bekçilerin havaya ateş açtığı belirtildi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftar ile bekçiler birbirine girdi. Bekçilerin havaya kontrolsüzce ateş açması tepki çekerken olayları daha da şiddetlendirdi. pic.twitter.com/cLBOekKxXn— Vaziyet (@vaziyetcomtr) May 15, 2021
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